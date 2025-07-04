Более 80 палестинцев погибли в Газе в четверг в результате израильских обстрелов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Более 80 палестинцев стали жертвами активизации ударов Израиля по сектору Газа в четверг, сообщает CNN со ссылками на Минздрав анклава.

Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что "нанесла удары по примерно 150 террористическим объектам по всему сектору Газа, включая террористов, подземные маршруты, военные сооружения, оружие, снайперские посты и дополнительные объекты террористической инфраструктуры".

Согласно сообщению CNN, значительная часть жертв пришлась на пункты раздачи гуманитарной помощи.

Телеканал обратил внимание, что Израиль наращивает удары по Газе в условиях активизации переговоров о прекращении огня в секторе.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Израиль согласовал условия, предложенные США, которые необходимы для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. Американский президент призвал ХАМАС принять предложение как можно скорее и предостерег, что в противном случае ситуация будет только ухудшаться.

Позднее он заявил, что стороны конфликта на следующей неделе, возможно, заключат соглашение о перемирии.

"Я думаю мы близки к этому (...). Думаю, в течение следующей недели у нас будет перемирие", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о возможном соглашении между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

В движении ХАМАС заявили о готовности заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, но не приняли предложения президента США Дональда Трампа об условиях перемирия, отметили в агентстве Associated Press.