Израиль назвал неприемлемыми условия перемирия, выдвинутые ХАМАС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила о неприемлемости изменений, внесенных ХАМАС в предложение о прекращении огня в секторе Газа.

"Изменения, которые ХАМАС стремится внести в катарское предложение, были представлены нам вчера вечером, и они неприемлемы для Израиля", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что тем не менее группа израильских переговорщиков отправится в Доху, "чтобы начать непрямые переговоры (...) о возвращении заложников".

Предложение, подготовленное Катаром, США и Египтом, предусматривает 60-дневное прекращение огня, освобождение 28 израильских заложников и начало переговоров о завершении конфликта.

The Times of Israel, ссылаясь на информированного источника, пишет, что ХАМАС добивается, чтобы в соглашении было указано, что переговоры о постоянном прекращении огня будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение; гуманитарная помощь будет полностью возобновлена через механизмы, поддерживаемые ООН и другими международными организациями; Армия обороны Израиля отойдет на позиции, которые она занимала до срыва предыдущего перемирия в марте.