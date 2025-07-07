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Хуситы заявили об атаках на объекты в Израиле, в том числе порт Эйлата

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удары по Израилю, сообщает телеграм-канал ВС Йемена.

"Военнослужащие ракетных войск и подразделений беспилотной авиации вооруженных сил Йемена успешно провели совместную высокоточную операцию, во время которой были нанесены удары по ряду стратегических объектов на оккупированной палестинской территории (так хуситы называют территории Израиля - ИФ)", - говорится в заявлении.

Среди объектов упомянут и порт города Эйлат в Красном море.

Ранее 7 июля западные СМИ сообщали, что хуситы подтвердили причастность к атаке в Красном море на сухогруз Magic Seas, а также о потоплении судна. В воскресенье загоревшееся в результате удара судно под флагом Либерии начал тонуть, экипаж эвакуировался.

По данным ряда СМИ, сначала сухогруз обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов, после чего его атаковали беспилотные катера, начиненные взрывчаткой.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Хуситы из солидарности активизировали атаки в регионе. Армия обороны Израиля также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.

Израиль Йемен ХАМАС Эйлат хуситы
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