Житель Аризоны умер от чумы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Смерть от легочной чумы зафиксирована в американском штате Аризона, сообщает Associated Press. Данных о жертве не приводится.

В среднем в США регистрируется по семь случаев заболевания в год, в основном в западных штатах.

Случай смерти человека от легочной чумы произошел в округе Коконино, впервые с 2007 года.

Чума - это бактериальная инфекция, которая привела к гибели десяткой миллионов человек в Европе в XIV веке. В настоящее время она поддается лечению антибиотиками.

Наиболее часто встречающейся формой чумы является бубонная. Другие две формы - легочная (поражает легкие, распространяется быстрее всего и наиболее опасна для жизни) и септическая (поражает весь организм). Бактерии чумы переносятся блохами, передавая ее от грызунов человеку. Кроме того, человек может заразиться при контакте с мертвыми или больными животными.