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Роспотребнадзор считает маловероятным повторение в РФ ситуации с чумой в Аризоне

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что в России, несмотря на наличие природных очагов чумы, маловероятно возникновение ситуации, аналогичной той, что произошла в американском штате Аризона, где от легочной чумы скончался человек.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона был зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай заболевания чумой местного жителя, у него была диагностирована легочная форма чумы. По данным СМИ, больной поступил в тяжелом состоянии и умер в день госпитализации.

"В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора. Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что природные очаги чумы зарегистрированы на территории 15 штатов на западе США, в том числе в Аризоне. Случаи чумы в США регистрируются практически каждый год, часто заражения происходят в результате контакта местных жителей с домашними животными, заражёнными, в свою очередь, от носителей чумы, например, луговых собачек.

По данным СМИ, в последнее время в штате наблюдался массовый падеж этих зверьков, что косвенно указывает на возможность эпизоотии чумы. Также сообщалось о случае заражения собаки в соседнем Нью-Мексико в апреле 2025 года.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием системы "Периметр".

Роспотребнадзор чума США Аризона
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