Военные Израиля пообещали ответить на удары хуситов по территории страны

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Йеменских хуситов ждут тяжелые последствия за удары по израильской территории, заявил в понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Судьба Йемена будет такой же, как у Тегерана", - приводит издание The Times of Israel слова министра.

"Хуситы заплатят высокую цену за пуски ракет по израильскому государству. Мы продолжим предпринимать действия в любое время и в любом месте, чтобы защитить Израиль", - сказал Кац.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что нанесли авиаудары по "военной инфраструктуре" хуситов в йеменском порту Ходейды. В ЦАХАЛ отметили, что целями стали, в частности, топливные резервуары и суда. Израильская сторона указала, что осуществила атаку в ответ на действия хуситов.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе.