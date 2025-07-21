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Военные Израиля пообещали ответить на удары хуситов по территории страны

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Йеменских хуситов ждут тяжелые последствия за удары по израильской территории, заявил в понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Судьба Йемена будет такой же, как у Тегерана", - приводит издание The Times of Israel слова министра.

"Хуситы заплатят высокую цену за пуски ракет по израильскому государству. Мы продолжим предпринимать действия в любое время и в любом месте, чтобы защитить Израиль", - сказал Кац.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что нанесли авиаудары по "военной инфраструктуре" хуситов в йеменском порту Ходейды. В ЦАХАЛ отметили, что целями стали, в частности, топливные резервуары и суда. Израильская сторона указала, что осуществила атаку в ответ на действия хуситов.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе.

Хроника 07 октября 2023 года – 21 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Йемен ХАМАС ЦАХАЛ
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