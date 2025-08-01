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Трамп вновь призвал наказать распространителей сведений о вмешательстве РФ в выборы-2016 в США

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо привлечь к ответственности виновных в распространении ложных данных о ситуации с президентскими выборами 2016 года и вмешательстве в них России.

"Обман с Россией теперь совершенно не оспорим! Все факты приведены, написаны черным по белому!" - написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.

По его оценке, "это самый большой скандал в американской истории". "Виновники этого преступления должны заплатить большую цену. Это никогда не должно снова произойти в нашей стране", - заявил Трамп.

В миреТрамп обвинил Обаму и Клинтон в распространении фейков о вмешательстве России в выборыЧитать подробнее

В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что администрация экс-президента Барака Обама распространяла ложные сведения о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году. Согласно нынешней оценке американской разведки, у России "не было ни возможности, ни желания" вмешиваться в выборы.

Габбард выразила уверенность в том, что распоряжение о распространении ложной информации отдал Обама, чтобы создать проблемы победившему на выборах 2016 года Дональду Трампу.

Трамп также считает, что в этом напрямую замешаны Обама и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

В канцелярии Обамы отвергли обвинения в адрес его администрации и назвали их абсурдными.

Дональд Трамп США РФ
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