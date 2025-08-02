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Трамп считает, что Обама и Клинтон должны нести ответственность по делу о выборах 2016 г.

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшие президент Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон должны нести ответственность за фальсификацию материалов, касающихся российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, но оставляет решение за генпрокурором Пэн Бонди.

"Я думаю, они должны заплатить определенную цену. Кстати, это очень большая цена", - сказал Трамп в интервью NEWSMAX.

Президент добавил, что "то, что это продолжалось, я думаю, является одним из величайших скандалов в истории нашей страны".

В то же время он отметил, что не будет влиять на решение о предъявлении обвинений.

"Это зависит от Пэм Бонди, которая делает потрясающую работу. И ей придется поработать с правоохранительными органами, чтобы понять, что она хочет делать. И я не собираюсь давать ей советы, так или иначе", - сказал Трамп.

В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что администрация Обамы распространяла ложные сведения о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году. Согласно нынешней оценке американской разведки, у России "не было ни возможности, ни желания" вмешиваться в выборы.

Габбард выразила уверенность в том, что распоряжение о распространении ложной информации отдал Обама, чтобы создать проблемы победившему на выборах 2016 года Трампу. По ее словам, дело можно рассматривать как покушение на государственную измену.

Барак Обама Дональд Трамп США Хиллари Клинтон
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