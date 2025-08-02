Трамп считает, что Обама и Клинтон должны нести ответственность по делу о выборах 2016 г.

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что бывшие президент Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон должны нести ответственность за фальсификацию материалов, касающихся российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, но оставляет решение за генпрокурором Пэн Бонди.

"Я думаю, они должны заплатить определенную цену. Кстати, это очень большая цена", - сказал Трамп в интервью NEWSMAX.

Президент добавил, что "то, что это продолжалось, я думаю, является одним из величайших скандалов в истории нашей страны".

В то же время он отметил, что не будет влиять на решение о предъявлении обвинений.

"Это зависит от Пэм Бонди, которая делает потрясающую работу. И ей придется поработать с правоохранительными органами, чтобы понять, что она хочет делать. И я не собираюсь давать ей советы, так или иначе", - сказал Трамп.

В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что администрация Обамы распространяла ложные сведения о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году. Согласно нынешней оценке американской разведки, у России "не было ни возможности, ни желания" вмешиваться в выборы.

Габбард выразила уверенность в том, что распоряжение о распространении ложной информации отдал Обама, чтобы создать проблемы победившему на выборах 2016 года Трампу. По ее словам, дело можно рассматривать как покушение на государственную измену.