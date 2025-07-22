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Трамп обвинил Обаму и Клинтон в распространении фейков о вмешательстве России в выборы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ждет от Минюста реакции на публикацию документов, согласно которым администрация экс-президента Барака Обамы сознательно распространяла ложные сведения о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

"Министерство юстиции США должно будет действовать (...). Решение будет принимать наш министр юстиции", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он выразил уверенность, что в это дело напрямую замешаны Обама и бывший госсекретарь страны Хиллари Клинтон. "Обама руководил этим процессом. Хиллари тоже там была", - отметил Трамп.

20 июля директор Нацразведки США Тулси Габбард пообещала опубликовать в ближайшие дни дополнительные документы, указывающие на попытки администрации Обамы распространить ложные данные о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. "На следующей неделе мы опубликуем больше детальной информации", - сказала она Fox News.

Директор Нацразведки США подчеркнула, что у неё нет сомнений в том, что распоряжение о распространении такой ложной информации отдал сам Обама, чтобы создать проблемы Трампу, победившему на выборах 2016 года.

В июле Габбард заявляла, что администрация Обамы, по оценке Нацразведки, распространяла сфабрикованную информацию об иностранном вмешательстве в выборы в США. 20 июля глава Нацразведки США напомнила, что, согласно нынешней оценке американской разведки, у России "не было ни возможности, ни желания" вмешиваться в выборы.

Минюст США Хиллари Клинтон Дональд Трамп Тулси Габбард Барак Обама
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