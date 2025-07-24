Глава Нацразведки США обвинила Обаму в сфабрикованных данных о влиянии РФ на выборы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава Нацразведки США Тулси Габбард рассекретила дополнительные документы, доказывающие, по ее словам, причастность экс-президента Барака Обамы и его администрации в распространении ложных данных об иностранном вмешательстве в американские выборы 2016 года.

"Факты, которые мы собрали и рассекретили, напрямую указывают на то, что экс-президент Обама руководил процессом изготовления этого доклада разведслужб", - сказала она журналистам в Белом доме.

По словам Габбард, "есть четкие доказательства того, что президент Обама и его команда по нацбезопасности руководили составлением доклада разведки, прекрасно осознавая, что тот содержит ложную информацию".

Отвечая на вопрос о том, могли ли, по ее мнению, действия Обамы быть преступлением, Габбард ответила утвердительно.

Она повторила, что не обладает информацией, указывающей на то, что РФ действительно могла или пыталась повлиять на выборы 2016 года. При этом директор Нацразведки подчеркнула, что по американским данным, у РФ могла быть информация, согласно которой у экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон были серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, согласно этим данным, Клинтон принимала сильнодействующие успокоительные средства.

Американские СМИ поясняют, что Габбард в этот раз рассекретила 44-страничный доклад, подготовленный республиканцами из комитета по делам разведки Палаты представителей США после победы Трампа в 2016 году.

Конгрессмены-демократы уже назвали этот доклад необъективным, отмечает издание Politico.

Ранее в июле Габбард обнародовала первые документы, доказывающие, по ее словам, что версия о вмешательстве РФ в выборы 2016 года не нашла вызывающих доверия подтверждений и была основана на непроверенных данных.