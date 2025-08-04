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Панама прекратит регистрацию 15-летних танкеров и балкеров для борьбы с "теневым флотом"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Судовой реестр Панамы обновил свою политику, чтобы оптимизировать эксплуатационные характеристики флота, минимизировать риск задержаний и предотвратить заход судов из так называемого "теневого флота".

Согласно сообщению Морской администрации Панамы (Panama Maritime Authority, PMA), с 1 августа регистрация нефтяных танкеров и балкеров старше 15 лет больше не производится.

Как поясняет PMA, эта мера принята в ответ на анализ данных, полученных в ходе проверок и задержаний судов под национальным флагом. Основным вниманием в исследовании была оценка рисков, связанных с санкциями и эксплуатацией судов. Так, Главное управление торгового флота установило, что 71% задержаний судов в период с 2023 года по первую половину 2025 года приходился на балкеры, суда для перевозки генеральных грузов и нефтяные танкеры старше 15 лет.

Помимо этого, дополнительные проверки будут проводиться каждые три месяца специализированной организацией, выдающей установленные законом сертификаты.

Этими действиями Панамский судовой реестр демонстрирует свою ответственность. "Отдавая приоритет качеству, а не количеству, и внедряя более строгие механизмы надзора, обеспечивается соответствие панамского флота самым строгим международным нормам, способствуя тем самым повышению безопасности и устойчивости отрасли", - говорится в сообщении.

Панама является вторым по величине в мире регистром флагов для судоходства.

Панама
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