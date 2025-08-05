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Постпред США при НАТО считает санкции "очевидным шагом" для урегулирования украинского конфликта

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер высказал мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются "очевидным шагом" для прекращения украинского конфликта.

"Безусловно, не может быть решения проблемы на поле боя, дипломатическое является единственным. И президент Трамп создает условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров", - сказал он в интервью Bloomberg.

Уитакер отметил, что, по его мнению, вторичные санкции, "которые коснутся тех, кто, покупая российскую нефть, платит за эту войну - Китай, Индия, Бразилия - являются очевидным шагом для того, чтобы ее прекратить".

США НАТО Китай Трамп
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