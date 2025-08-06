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Мэр Хиросимы в 80-ю годовщину трагедии призвал вынести уроки из бомбардировки города

Мэр Хиросимы в 80-ю годовщину трагедии призвал вынести уроки из бомбардировки города
Фото: David Mareuil/Anadolu via Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии по случаю 80-й годовщины сброса ядерной бомбы на Хиросиму призвал страны мира помнить об уроках, вынесенных из этой трагедии, сообщает AP.

"Нынешние события в мире грубо игнорируют уроки, которые международное сообщество должно было извлекать из трагедий на протяжении истории. Они угрожают разрушить механизмы по укреплению мира, ради создания которых многие так упорно трудились", - заявил он.

Мацуи осудил наращивание военной мощи и использование ядерного оружия для национальной безопасности, а также призвал молодое поколение осознать, что такая политика может привести к "абсолютно бесчеловечным" последствиям для их будущего. В ходе речи мэра в небо были выпущены десятки белых голубей.

На церемонии присутствовали около 55 тысяч человек, в том числе представители 120 стран, включая Россию и Белоруссию. После того, как колокол мира прозвенел в 08:15 (02:15 по Москве) - момент, когда американский самолет сбросил бомбу на город - прошла минута молчания. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы и другие официальные лица возложили цветы к кенотафу в память о погибших.

За несколько часов до начала церемонии люди, пережившие бомбардировку, называемые хибакуся, и их родственники провели молитву в Мемориальном парке мира в Хиросиме в память о погибших

В Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб, также называемой "Нихон хиданкё" и получившей Нобелевскую премию мира в 2024 году, заявили, что сегодня "мы сталкиваемся с большей ядерной угрозой, чем когда-либо", призвав работать над тем, чтобы избавиться от ядерного оружия.

Генсек ООН Анотониу Гутерриш опубликовал заявление, которое в ходе церемонии зачитала его заместитель и Высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу. Гутерриш отметил вклад "Нихон хиданкё" и приверженность стран безъядерному миру в принятом в 2024 году "Пакте во имя будущего".

"Помнить о прошлом - это защищать и укреплять мир сегодня и в будущем", - заявил Гутерриш.

США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года, что привело к гибели около 90-166 тысяч человек. Три дня еще одна бомба была сброшена на Нагасаки, где погибли от 60 до 80 тысяч человек. Япония сдалась 15 августа, что стало завершением Второй мировой войны.

Япония США Нагасаки Хиросима Кадзуми Мацуи
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