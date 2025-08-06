Мэр Хиросимы в 80-ю годовщину трагедии призвал вынести уроки из бомбардировки города

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии по случаю 80-й годовщины сброса ядерной бомбы на Хиросиму призвал страны мира помнить об уроках, вынесенных из этой трагедии, сообщает AP.

"Нынешние события в мире грубо игнорируют уроки, которые международное сообщество должно было извлекать из трагедий на протяжении истории. Они угрожают разрушить механизмы по укреплению мира, ради создания которых многие так упорно трудились", - заявил он.

Мацуи осудил наращивание военной мощи и использование ядерного оружия для национальной безопасности, а также призвал молодое поколение осознать, что такая политика может привести к "абсолютно бесчеловечным" последствиям для их будущего. В ходе речи мэра в небо были выпущены десятки белых голубей.

На церемонии присутствовали около 55 тысяч человек, в том числе представители 120 стран, включая Россию и Белоруссию. После того, как колокол мира прозвенел в 08:15 (02:15 по Москве) - момент, когда американский самолет сбросил бомбу на город - прошла минута молчания. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы и другие официальные лица возложили цветы к кенотафу в память о погибших.

За несколько часов до начала церемонии люди, пережившие бомбардировку, называемые хибакуся, и их родственники провели молитву в Мемориальном парке мира в Хиросиме в память о погибших

В Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб, также называемой "Нихон хиданкё" и получившей Нобелевскую премию мира в 2024 году, заявили, что сегодня "мы сталкиваемся с большей ядерной угрозой, чем когда-либо", призвав работать над тем, чтобы избавиться от ядерного оружия.

Генсек ООН Анотониу Гутерриш опубликовал заявление, которое в ходе церемонии зачитала его заместитель и Высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу. Гутерриш отметил вклад "Нихон хиданкё" и приверженность стран безъядерному миру в принятом в 2024 году "Пакте во имя будущего".

"Помнить о прошлом - это защищать и укреплять мир сегодня и в будущем", - заявил Гутерриш.

США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года, что привело к гибели около 90-166 тысяч человек. Три дня еще одна бомба была сброшена на Нагасаки, где погибли от 60 до 80 тысяч человек. Япония сдалась 15 августа, что стало завершением Второй мировой войны.