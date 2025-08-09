Поиск

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Миру угрожает экзистенциальный кризис, в силу чего возрастает угроза применения ядерного оружия, заявил Сиро Судзуки, мэр японского города Нагасаки, где в субботу прошла церемония памяти жертв американской атомной бомбардировки этого города 80 лет назад.

"Угроза ядерной войны растет в мире, погруженном в порочный круг противостояния и разделения. Экзистенциальный кризис неизбежен для всех нас, живущих на Земле", - приводит слова Судзуки японское агентство Kyodo.

В миреМэр Хиросимы в 80-ю годовщину трагедии призвал вынести уроки из бомбардировки городаМэр Хиросимы в 80-ю годовщину трагедии призвал вынести уроки из бомбардировки городаЧитать подробнее

Традиционно в обращении он призвал мировых лидеров к запрещению ядерного оружия.

О запрещении ядерного оружия сказал в речи и присутствовавший на церемонии премьер-министр Японии Сигэру Исиба: "Правительство Японии предпринимает неустанные усилия, чтобы в мире не случилась война с применением ядерного оружия, и чтобы в мире не было такого оружия".

9 августа 1945 года в 11:02 местного времени на Нагасаки была сброшена американская атомная бомба "Толстяк" с плутониевой начинкой. Число погибших в момент взрыва и от его последствий бомбардировки к концу 1945 года составило от 60 до 80 тыс. человек.

За несколько дней до этого, 6 августа, была сброшена американская атомная бомба на японский город Хиросима.

Нагасаки Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 9 августа

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Пашинян заявил, что "Дорога Трампа" предоставит России железнодорожную связь с Ираном

Путин и Трамп на Аляске сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

Лидеры Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликта

Лидеры Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликта

Трамп в скором времени объявит место встречи с Путиным

Президент США заявил, что приближается разрешение украинского кризиса

Трамп заявил о возможности "обмена территориями" при украинском урегулировании

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6919 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });