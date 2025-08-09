Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Миру угрожает экзистенциальный кризис, в силу чего возрастает угроза применения ядерного оружия, заявил Сиро Судзуки, мэр японского города Нагасаки, где в субботу прошла церемония памяти жертв американской атомной бомбардировки этого города 80 лет назад.

"Угроза ядерной войны растет в мире, погруженном в порочный круг противостояния и разделения. Экзистенциальный кризис неизбежен для всех нас, живущих на Земле", - приводит слова Судзуки японское агентство Kyodo.

Традиционно в обращении он призвал мировых лидеров к запрещению ядерного оружия.

О запрещении ядерного оружия сказал в речи и присутствовавший на церемонии премьер-министр Японии Сигэру Исиба: "Правительство Японии предпринимает неустанные усилия, чтобы в мире не случилась война с применением ядерного оружия, и чтобы в мире не было такого оружия".

9 августа 1945 года в 11:02 местного времени на Нагасаки была сброшена американская атомная бомба "Толстяк" с плутониевой начинкой. Число погибших в момент взрыва и от его последствий бомбардировки к концу 1945 года составило от 60 до 80 тыс. человек.

За несколько дней до этого, 6 августа, была сброшена американская атомная бомба на японский город Хиросима.