Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 7 августа

Трамп планирует встретиться с Путиным и Зеленским, РФ и Китай приступили к совместному патрулированию в АТР, мирный житель пострадал при атаке БПЛА на Кубань

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп планирует на следующей неделе организовать встречу с Владимиром Путиным. Затем он хотел бы провести встречу с Путиным и Зеленским вместе, без участия европейских коллег, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Позднее эту информацию подтвердил Белый дом.

- Президент США заявил, что работает над дальнейшими вторичными санкциями против торговых партнеров России. "Возможно, мы это сделаем (введем пошлины - ИФ). Есть пара стран, одна из них - Китай", - отметил Трамп.

- Введенная США пошлина в отношении Индии является экономическим шантажом и попыткой оказать давление на страну, заявил лидер оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахул Ганди.

- В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина, который в этот момент находился на улице. Повреждения получили частные постройки. В акватории около Новороссийска отразили атаку безэкипажных катеров.

- В результате атаки ВСУ по Волгоградской области загорелась железнодорожная станция "Суровикино". Кроме того, беспилотник сбили над ж/д станцией Максима Горького: на месте происшествия работают саперы.

- Тихоокеанский флот сообщил о начале совместного патрулирования кораблей РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В российско-китайский отряд вошли противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эсминец "Шаосин", а также суда снабжения обеих стран.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Президент США заявил, что работает над дальнейшими санкциями против торговых партнеров РФ

Президент США заявил, что работает над дальнейшими санкциями против торговых партнеров РФ

Трамп не считает, что визит Уиткоффа в РФ стал прорывом, так как работа с Москвой велась и раньше

Военная операция на Украине

Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе

Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе

Трамп назвал крайне продуктивными переговоры Уиткоффа с Путиным. Обобщение

Трамп назвал крайне продуктивными переговоры Уиткоффа с Путиным в Москве

Трамп назвал крайне продуктивными переговоры Уиткоффа с Путиным в Москве

В Италии планируют построить самый длинный в мире висячий мост

Пожар на юге Франции охватил 16 тыс. гектаров и пока не поддается контролю

США не исключили применения мер против стран, импортирующих нефть из РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6899 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });