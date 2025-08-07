Что случилось этой ночью: четверг, 7 августа

Трамп планирует встретиться с Путиным и Зеленским, РФ и Китай приступили к совместному патрулированию в АТР, мирный житель пострадал при атаке БПЛА на Кубань

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп планирует на следующей неделе организовать встречу с Владимиром Путиным. Затем он хотел бы провести встречу с Путиным и Зеленским вместе, без участия европейских коллег, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Позднее эту информацию подтвердил Белый дом.

- Президент США заявил, что работает над дальнейшими вторичными санкциями против торговых партнеров России. "Возможно, мы это сделаем (введем пошлины - ИФ). Есть пара стран, одна из них - Китай", - отметил Трамп.

- Введенная США пошлина в отношении Индии является экономическим шантажом и попыткой оказать давление на страну, заявил лидер оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахул Ганди.

- В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина, который в этот момент находился на улице. Повреждения получили частные постройки. В акватории около Новороссийска отразили атаку безэкипажных катеров.

- В результате атаки ВСУ по Волгоградской области загорелась железнодорожная станция "Суровикино". Кроме того, беспилотник сбили над ж/д станцией Максима Горького: на месте происшествия работают саперы.

- Тихоокеанский флот сообщил о начале совместного патрулирования кораблей РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В российско-китайский отряд вошли противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эсминец "Шаосин", а также суда снабжения обеих стран.