Трамп заявил, что рассчитывает на конструктивную встречу с Путиным

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске будет конструктивной.

"Я думаю, что у нас будут конструктивные переговоры", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, во время встречи он рассчитывает заявить российскому лидеру о необходимости завершить боевые действия на Украине.

"Я собираюсь ему сказать, что ему нужно прекратить эту войну", - отметил глава Белого дома. По мнению Трампа, Путин "не будет со мной связываться".