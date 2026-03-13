Послов Британии и Франции вызвали в МИД РФ из-за удара ВСУ по Брянску

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Послы Великобритании и Франции вызваны в МИД России, им заявлен решительный процесс в связи с ударом ВСУ по Брянску, сообщили на Смоленской площади.

"13 марта в МИД России были вызваны посол Великобритании в Москве Н.Кейси и посол Франции в Москве Н.де Ривьер, которым был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "в ходе демарша было указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту, в результате которого погибли семь человек и более сорока получили ранения".

"Для нас очевидно, что ракетный обстрел Брянска был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве", - заявили в МИД РФ.

Вместе с тем, с российской стороны "подчеркнуто, что в случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности".

"Было также заявлено, что обстрел Брянска рассматривается Москвой в качестве целенаправленной провокации с целью подрыва интенсифицировавшихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате удара по Брянску ракетами Storm Shadow погибли семь человек, пострадали более 40. Нескольких раненых доставили на лечение в Москву. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте в связи с инцидентом.