Международные резервы России с 27 февраля по 6 марта сократились на $8,9 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 6 марта составили $802,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 27 февраля международные резервы составляли $811,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $8,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.