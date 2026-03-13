FT сообщила о переговорах Франции с Ираном о пропуске судов через Ормузский пролив

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Франция и, вероятно, некоторые другие страны Европы пытаются вести переговоры с Ираном, чтобы получить гарантии безопасного прохода по Ормузскому проливу, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Это необходимо для возобновления поставок энергоресурсов из Персидского залива.

По словам собеседников газеты, Франция - одна из стран, участвующих в переговорах. Другой собеседник отметил, что Италия также пыталась начать обсуждение этого вопроса с Ираном.

Европейские столицы начали эти предварительные контакты в попытке восстановить экспорт нефти и газа, не расширяя конфликт, тогда как судоходные компании рассчитывают на возможное сопровождение их танкеров силами ВМС стран Запада, сказали три источника FT. Однако, по их словам, "нет никаких гарантий, что переговоры продвинутся, и что Иран вообще готов обсуждать эту тему".

FT напоминает, что Италия, Франция и Греция уже задействовали военный флот в Красном море в рамках европейской военно-морской миссии Aspides по защите судоходства. "Но ни один из европейских флотов не готов сопровождать суда через Ормузский пролив, если существует риск нападения, из опасения усилить эскалацию войны... Обстановка должна быть приемлемой", - сказал один из источников газеты.

Кроме того, ряд европейских столиц выступают против инициатив вести переговоры с Ираном по Ормузскому проливу, пишет издание. "Некоторые считают, что нам нужно разговаривать с иранцами. Но у стран ЕС на это очень разные взгляды, что еще больше осложняет ситуацию", - сказал один из собеседников издания.

О том, что Иран и некоторые страны-союзницы США ведут по неформальным каналам связи консультации о снятии блокады с Ормузского пролива, сообщил и Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, ведущую роль в переговорах играет Франция, а посредниками выступают Саудовская Аравия, Оман и Турция. По данным агентства, Катар отказался от участия в переговорах после того, как подвергся атакам со стороны Ирана. Источники агентства, однако, оценивают эти усилия как недостаточные.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил 12 марта, что Ормузский пролив останется закрытым для судоходства. Ранее Иран заявил, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым. Это способствовало значительному повышению цен на энергоносители.