Глава Пентагона анонсировал скорое уничтожение военного потенциала Ирана

Министр войны США Пит Хегсет Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Военный потенциал Ирана, в том числе возможности восстановления оборонного производства, скоро будет уничтожен, заявил в пятницу на пресс-конференции министр войны США Пит Хегсет.

"Очень скоро все иранские оборонные компании, производящие компоненты для ракет, будут уничтожены", - сказал министр.

По его словам, уже сейчас иранские оборонные комплексы, производственные линии и инновационные оборонные центры разрушены по всему Ирану. "Мы продолжаем сбивать и уничтожать ракеты, которые у них остались в арсенале, но самое главное, что мы уничтожаем возможности производить их в большем количестве", - указал глава Пентагона.

"В отчаянии они укрылись под землей. Мы знаем, что так называемый верховный лидер Ирана ранен и, скорее всего, изуродован", - отметил он.