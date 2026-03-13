Поиск

Лукашенко заявил о покупке "Орешника" у России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика купила ракетный комплекс "Орешник" у России.

"Спасибо Путину - это лично его помощь. Я его попросил - он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие", - заявил Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Слова президента Белоруссии приводит госагентство БелТА.

Ранее в пятницу Лукашенко назвал основания для возможного применения размещенного в республике российского комплекса "Орешник".

"Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", - сказал он.

"Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать. 70 км могу, 200 км. У нас есть, чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать", - подчеркнул президент.

Как сообщал ранее Лукашенко, с 17 декабря 2025 года "Орешник" находится в Белоруссии и заступил на боевое дежурство.

