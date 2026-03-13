Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Кишинев запросил активацию механизма гражданской защиты Евросоюза из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами, сообщил в соцсетях премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну.

"В связи с разливами нефти в реке Днестр (...) мы обратились через Министерство внутренних дел с просьбой активировать механизм гражданской защиты Европейского союза. В рамках этого механизма мы просим европейских партнеров оказать поддержку в быстрой мобилизации групп специалистов и необходимого оборудования для управления ситуацией на месте. Это включает в себя оборудование для сбора, удержания и удаления нефтяных примесей из воды, а также мобильные станции для анализа качества воды", - написал он.

По его словам, эта поддержка необходима для укрепления потенциала ответственных учреждений Молдавии.

Дополнительно запрошена помощь Министерства обороны Молдавии. Согласно сообщению, военные, техника и специализированные подразделения уже выехали для оказания помощи на севере Молдовы. Одновременно с этим власти Молдовы запросили поддержку у Румынии, которые доставили насосное оборудование в район Днестра для сбора и удаления загрязняющих веществ.

На севере страны объявлен "желтый код" опасности в связи с рисками, создаваемыми разливами нефти на реке Днестр.

Загрязнение Днестра нефтепродуктами произошло в результате утечки ракетного топлива и разрушения трансформаторных станций на Новоднестровской ГРЭС в Черновицкой области Украины