Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Кишинев запросил активацию механизма гражданской защиты Евросоюза из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами, сообщил в соцсетях премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну.

"В связи с разливами нефти в реке Днестр (...) мы обратились через Министерство внутренних дел с просьбой активировать механизм гражданской защиты Европейского союза. В рамках этого механизма мы просим европейских партнеров оказать поддержку в быстрой мобилизации групп специалистов и необходимого оборудования для управления ситуацией на месте. Это включает в себя оборудование для сбора, удержания и удаления нефтяных примесей из воды, а также мобильные станции для анализа качества воды", - написал он.

По его словам, эта поддержка необходима для укрепления потенциала ответственных учреждений Молдавии.

Дополнительно запрошена помощь Министерства обороны Молдавии. Согласно сообщению, военные, техника и специализированные подразделения уже выехали для оказания помощи на севере Молдовы. Одновременно с этим власти Молдовы запросили поддержку у Румынии, которые доставили насосное оборудование в район Днестра для сбора и удаления загрязняющих веществ.

На севере страны объявлен "желтый код" опасности в связи с рисками, создаваемыми разливами нефти на реке Днестр.

Загрязнение Днестра нефтепродуктами произошло в результате утечки ракетного топлива и разрушения трансформаторных станций на Новоднестровской ГРЭС в Черновицкой области Украины

Евросоюз Молдавия Днестр Черновицкая область Украина Александр Мунтяну Новоднестровская ГРЭС
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });