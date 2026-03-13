Поиск

CNN узнал, что США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского пролива
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Администрация США не рассчитала, что Тегеран пойдет на перекрытие Ормузского пролива, и потому не проработала план действий в такой ситуации, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Высокопоставленные официальные лица из администрации заявили конгрессменам в ходе недавних закрытых брифингов, что они не рассчитали возможность закрытия Ираном пролива в ответ на удары", - передает телеканал со ссылкой на трех человек, знакомых с обсуждением.

Причиной такого подхода некоторые источники назвали веру Белого дома в то, что закрытие пролива принесет больше вреда именно Ирану, а не США.

При этом некоторые официальные лица описали прекращение движения судов по проливу как наихудший сценарий, с которым могла столкнуться администрация США.

По информации телеканала, при подготовке действий против Ирана Дональд Трамп предпочел прислушаться к мнению тесного круга советников, что убрало на второй план межведомственные дебаты о потенциальных экономических последствиях.

Ранее Иран заявил, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

