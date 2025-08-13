Поиск

Ким Чен Ын заверил Путина в неизменности поддержки действий России

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пхеньян продолжит поддерживать все действия российского руководства.

"Ким Чен Ын (...) еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В нем отмечается, что Ким Чен Ын поблагодарил Путина за теплые поздравления в адрес всего корейского народа по случаю 80-летия освобождения страны и сказал, что "весь народ страны помнит о подвигах, совершенных солдатами и офицерами Красной Армии 80 лет тому назад".

"Руководители двух государств высоко оценили то, что в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ отношения сотрудничества во всех сферах все углубляются и развиваются, и подтвердили волю к дальнейшему укреплению взаимодействия", - пишет ЦТАК.

Накануне пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин в телефонной беседе с Ким Чен Ыном поздравил корейского лидера с приближающимся Национальным праздником - отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства.

Путин "высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что с обеих сторон была подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 г. в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

