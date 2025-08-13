Поиск

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Фото: Michael Blackshire / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Доля американцев, употребляющих алкоголь, упала до 54%, свидетельствуют результаты опроса известной компании Gallup, занимающейся изучением общественного мнения.

Это минимум за всю историю проведения таких опросов, то есть с 1939 года.

Предыдущий минимум фиксировался в 1958 году на уровне 55%, а максимум наблюдался в 1974-81 годах на уровне 68-71%.

По сравнению с 2023 годом доля американцев, хотя бы иногда выпивающих спиртное, сократилась во всех без исключения расовых, возрастных, гендерных и прочих подгруппах. Самый резкий спад, на 19 процентных пунктов, зафиксирован среди сторонников Республиканской партии. Для сравнения: демократы стали меньше пить всего на 3 п.п.

Доля женщин, употребляющих спиртное, за последние два года упала на 11 п.п., мужчин - всего на 5 п.п., причем в 2023 году показатель составлял 62% как для мужчин, так и для женщин.

Снижение популярности алкоголя среди американцев авторы опроса связывают с публикацией исследований, которые показывают, что даже умеренное употребление спиртного негативно влияет на здоровье. Ранее считалось, что алкоголь в небольших дозах может быть полезен.

Самым популярным видом алкогольных напитков остается пиво: его чаще всего пьют 38% опрошенных. Крепкий алкоголь в этом году опередил вино: 30% против 29%, тогда как годом ранее соотношение составляло 29% против 33%.

