США сообщили о задержании танкера Olina

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Южное командование США сообщило о задержании в Карибском море танкера Olina.

В сообщении командования в соцсети X отмечается, что военные направились на это задание с борта авианосца USS Gerald Ford. "Операция прошла без инцидентов", - отметили в командовании.

В свою очередь американские СМИ отмечают, что это судно, согласно открытым данным, в конце декабря взяло на борт груз нефти в Венесуэле.

В миреМинюст США после захвата танкера под флагом РФ отслеживает несколько других судовЧитать подробнее

В настоящее время военные США отслеживают танкеры, осуществляющие не санкционированные Вашингтоном перевозки нефти из Венесуэлы.

Также СМИ сообщают, что танкер шел под флагом Восточного Тимора. Ранее он назывался Minerva M и был внесен в санкционный список США за транспортировку российской нефти.

"Такое развитие событий рискует ухудшить отношения Вашингтона с Москвой спустя несколько дней после того, как США задержали судно, запросившее помощь у России", - пишет The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что США задержали танкер Marinera под флагом РФ в Северной Атлантике, а также танкер Sophia в Карибском море.

