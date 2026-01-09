Глава МИД Венесуэлы заявил, что посол РФ заверил его в поддержке Москвы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что провел встречу с послом РФ в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым и получил заверения о поддержке со стороны Москвы.

"Принял посла России в нашей стране Сергея Мелик-Багдасарова. На этой встрече мы получили новое послание о солидарности с венесуэльским народом со стороны российских властей", - написал он в соцсети X.

По словам венесуэльского министра, участники встречи "согласились, что важно вместе защищать такие принципы ведения дел, как диалог, дипломатия и соблюдение международных правил и суверенитета. Это единственный путь для конструктивных двусторонних и международных отношений".

"Мы продолжаем работать над планом сотрудничества между нашими странами", - добавил Хиль.