Делегация США прибыла в Каракас для работ по возможному открытию посольства

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Делегация госдепа США прибыла в Венесуэлу, чтобы оценить ситуацию для возможного возобновления работы американского посольства в Каракасе, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источник.

"По словам неназванного американского чиновника, делегация прилетела в столицу Венесуэлы, чтобы провести начальную оценку для потенциального поэтапного возобновления работы", - передает телеканал.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп не исключил, что посольство США в Венесуэле возобновит работу. "Мы обдумываем это", - сказал он журналистам на борту своего самолета.

Посольство США в Венесуэле приостановило работу в 2019 году.