Большинство россиян покинули остров Сокотра

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Большинство российских туристов покинули остров Сокотра, где они застряли из-за обострения политической ситуации в Йеменской Республике, говорится в телеграм-канале посольства РФ в Йемене.

"Большая часть российских граждан успешно покинули остров Сокотра рейсами IY5140 7 января 2026 г., IY5060 8 января 2026 г. и IY5000 9 января 2026 г.", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что по информации Yemenia Airways ("Йеменские авиалинии"), коммерческий рейс IY5002 с острова Сокотра в Джидду (Саудовская Аравия), запланированный на 10 января, будет последним из предназначенных для вывоза иностранных туристов.

Внутренние и зарубежные авиарейсы в Йемене были остановлены на фоне обострения ситуации в стране в декабре 2025 года. В стране застряли около 400 иностранных туристов, среди которых есть россияне. 6 января авиакомпания Yemenia Airways объявила о запуске коммерческого рейса с острова Сокотра в Джидду.

Первая группа российских граждан вылетела с острова 7 января в Саудовскую Аравию самолетом Yemenia Airways.

Сокотра - остров в Индийском океане, в 380 км к югу от побережья Йемена.