Пришедший с Атлантики шторм обрушился на Британию и Францию

Последствия шторма "Горетти" в деревне Перранаруортал в графстве Корнуолл в Англии
Фото: Matt Keeble/PA Images via Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Десятки тысяч домов и предприятий на юге Англии и севере Франции остались без электричества в пятницу, на транспорте возник хаос после того, как зимний шторм "Горетти", пришедший с Атлантики, принес в регион сильный ветер, дождь и снег, передает агентство The Associated Press.

Система низкого давления обрушилась ночью на юго-запад Англии. Скорость порывов ветра доходила до 159 км/ч. Местные власти сообщили о заблокированных дорогах, поврежденных зданиях и отключениях электроэнергии, в результате чего часть населения осталась без воды.

По данным National Grid, оператора национальной электросети страны, более 57 тыс. человек остались без электричества на юго-западе Англии и в Уэльсе.

По мере продвижения шторма по территории Великобритании он столкнулся с массой арктического воздуха, принеся снег в северные районы и сильные дожди на юг. Это усугубило ситуацию на севере Шотландии, где снегоуборочная техника работала в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд по дорогам после того, как ранее на этой неделе выпало более полуметра снега.

Национальная железнодорожная компания National Rail предупредила жителей Великобритании о необходимости проверять расписание перед поездкой, поскольку шторм нарушил движение поездов по всей Англии, Шотландии и Уэльсу.

Сильные ветры шторма "Горетти" также обрушились в пятницу на северо-запад Франции. Около 320 тыс. домов днем по-прежнему оставались без электричества по сравнению с 380 тыс. ранее, сообщила национальная энергетическая компания Enedis. Большинство отключений произошло в регионе Нормандии.

Национальная метеорологическая служба Франции Meteo-France призвала жителей оставаться дома. В Нормандии был зафиксирован ночной порыв ветра скоростью до 213 км/ч.

В пятницу на большей части европейского континента сохранялись холода, особенно в Центральной и Восточной Европе, где температура в некоторых местах ночью опускалась до двузначных отрицательных показателей.

Сильный снегопад утром 9 января, обрушившийся на Прагу и западные районы Чехии, вызвал перебои в движении транспорта в столице и на основных автомагистралях. Некоторые рейсы были задержаны, а другие отменены в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела.

В соседней Германии железнодорожный оператор Deutsche Bahn приостановил движение поездов дальнего следования на севере страны из-за сильного ветра и снегопада, оставив без транспорта тысячи пассажиров. Во многих регионах было отменено движение автобусов.

Паромное сообщение на побережье Северного моря в Нижней Саксонии практически прекратилось, поскольку несколько островов стали недоступны для судов из-за сильного ветра.

Великобритания Франция Германия Чехия Горетти
