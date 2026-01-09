Трамп заявил, что встретится с президентом Колумбии в начале февраля

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет в Белом доме президента Колумбии Густаво Петро на первой неделе февраля.

"Я с нетерпением жду встречу с президентом Колумбии Густаво Петро, которая пройдет в Белом доме на первой неделе февраля", - написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.

Американский лидер выразил уверенность в том, что встреча приведет к хорошим результатам для обеих сторон.

Он также вновь потребовал добиться прекращения ввоза наркотиков в США.

Отношения между Трампом и Петро в последние месяцы были напряженными. Колумбийский лидер часто выступал с критикой действий американского коллеги. Трамп, в свою очередь, обвинял Петро в де-факто участии в поставках наркотиков из Колумбии в США.

После недавней операции по поимке в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп предупредил, что и президенту Колумбии теперь следует проявлять осторожность.