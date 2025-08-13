Поиск

Немецкие туристы в 2024 году совершили максимальное число поездок за 12 лет

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Путешественники из Германии в 2024 году совершили в общей сложности 277 млн частных и деловых поездок как минимум с одной ночевкой в гостиницах, пансионатах и кемпингах страны или за рубежом, по данным Федерального статистического управления (Destatis).

Это максимальный показатель с начала ведения расчетов в 2012 году.

Число поездок увеличилось на 11% по сравнению с 2023 годом и на 6% по сравнению с доковидным 2019 годом.

Количество поездок за границу составило 114 млн, что на 12% выше показателя годом ранее и на 15% больше, чем в 2019 году. Самым популярными направлениями были Италия (14% от всех поездок за границу), Австрия (13%), Испания (10%), Франция (8%) и Нидерланды (7%). Эти пять стран уже 10 лет сохраняют свои позиции в качестве основных направлений для путешественников из Германии, отмечает Destatis.

Число поездок внутри страны выросло на 10% г/г - до 163 млн. Это на 1% больше показателя за 2019 год.

В прошлом году было совершено около 240 млн частных поездок (+11% г/г и +9% к 2019 году) и 37 млн деловых (+8% г/г). При этом второй показатель остается на 10% ниже допандемийного уровня.

Автомобиль остался наиболее часто используемым для путешествий видом транспорта (58%). На железнодорожный транспорт пришлось 19% поездок, на авиатранспорт - 17%, на автобусы - 3%.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия
Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Зеленский может приехать в Берлин в среду для участия в видеозвонке с Трампом

В Европе планируют прояснить позицию Трампа по Украине на онлайн-саммите в среду

В Европе планируют прояснить позицию Трампа по Украине на онлайн-саммите в среду

ВМС КНР вытеснили американский эсминец из спорной акватории в Южно-Китайском море

Что случилось этой ночью: среда, 13 августа

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе447 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });