Немецкие туристы в 2024 году совершили максимальное число поездок за 12 лет

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Путешественники из Германии в 2024 году совершили в общей сложности 277 млн частных и деловых поездок как минимум с одной ночевкой в гостиницах, пансионатах и кемпингах страны или за рубежом, по данным Федерального статистического управления (Destatis).

Это максимальный показатель с начала ведения расчетов в 2012 году.

Число поездок увеличилось на 11% по сравнению с 2023 годом и на 6% по сравнению с доковидным 2019 годом.

Количество поездок за границу составило 114 млн, что на 12% выше показателя годом ранее и на 15% больше, чем в 2019 году. Самым популярными направлениями были Италия (14% от всех поездок за границу), Австрия (13%), Испания (10%), Франция (8%) и Нидерланды (7%). Эти пять стран уже 10 лет сохраняют свои позиции в качестве основных направлений для путешественников из Германии, отмечает Destatis.

Число поездок внутри страны выросло на 10% г/г - до 163 млн. Это на 1% больше показателя за 2019 год.

В прошлом году было совершено около 240 млн частных поездок (+11% г/г и +9% к 2019 году) и 37 млн деловых (+8% г/г). При этом второй показатель остается на 10% ниже допандемийного уровня.

Автомобиль остался наиболее часто используемым для путешествий видом транспорта (58%). На железнодорожный транспорт пришлось 19% поездок, на авиатранспорт - 17%, на автобусы - 3%.