Geely в I полугодии снизил чистую прибыль на 14% и увеличил выручку на 27%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Один из крупнейших китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd в первом полугодии снизил чистую прибыль на 14% относительно того же периода прошлого года - до 9,29 млрд юаней ($1,29 млрд), сообщается в отчетности.

Это было обусловлено, в том числе, повышением налоговых выплат, а также изменениями в методах подсчета.

При этом выручка выросла на 27% и достигла 150,28 млрд юаней.

Продажи автомобилей повысились на 47% и составили 1,409 млн. В том числе реализация автомобилей на новых источниках энергии подскочила в 2,3 раза до 725 тыс.

В январе-июне убыток подразделения люксовых электромобилей Zeekr Group (было создано в начале года путем объединения Zeekr и Lynk & Co.) сократился до 394 млн юаней с 2,88 млрд юаней годом ранее. Выручка уменьшилась на 0,9% до 27,43 млрд юаней.

Geely улучшила прогноз продаж машин в 2025 году до 3 млн с ранее ожидавшихся 2,7 млн.

Котировки акций автопроизводителя снизились на 1,8% по итогам торгов в четверг в Гонконге. С начала текущего года рыночная стоимость Geely выросла на 28%, в то время как индекс Hang Seng за тот же период прибавил 27%.

Geely Китай
