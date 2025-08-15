Что случилось этой ночью: пятница, 15 августа

Удар БПЛА по многоэтажке в Курске, Путин прибыл в Магадан, три землетрясения и выброс пепла на Дальнем Востоке

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Женщина погибла, десять человек, включая ребенка, пострадали при ударе БПЛА по многоэтажке в Курске. Начавшийся на четырех верхних этажах пожар потушен.

Дональд Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Владимиром Путиным поймет, будет ли она успешной. Президент США подчеркнул, что переговоры закончатся очень быстро, если окажутся неудачными, в противном случае - "мы добьемся мира (на Украине - ИФ) в ближайшем будущем". Встреча американского и российского лидеров состоится в пятницу на Аляске.

- Владимир Путин прибыл в Магадан, откуда отправится на Аляску. Президент РФ посетит ряд объектов и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

- Минобороны РФ заявило о нейтрализации в ночь на пятницу 53 беспилотников ВСУ над Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, Калмыкией и Азовским морем. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об уничтожении над регионом рано утром 13 украинских БПЛА.

- Суд в Ереване продлил на два месяца арест главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. Адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян заявила, что защита обжалует решение. Карапетян обвиняется в призыве к захвату власти в Армении.

- Три землетрясения магнитудой более 5 произошли в пятницу утром возле Северных Курил. Два из них ощутили на острове Парамушир силой до 2-3 баллов, тревога цунами не объявлялась. Ключевской вулкан на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла.