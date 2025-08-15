Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 15 августа

Удар БПЛА по многоэтажке в Курске, Путин прибыл в Магадан, три землетрясения и выброс пепла на Дальнем Востоке

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Женщина погибла, десять человек, включая ребенка, пострадали при ударе БПЛА по многоэтажке в Курске. Начавшийся на четырех верхних этажах пожар потушен.

Дональд Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Владимиром Путиным поймет, будет ли она успешной. Президент США подчеркнул, что переговоры закончатся очень быстро, если окажутся неудачными, в противном случае - "мы добьемся мира (на Украине - ИФ) в ближайшем будущем". Встреча американского и российского лидеров состоится в пятницу на Аляске.

- Владимир Путин прибыл в Магадан, откуда отправится на Аляску. Президент РФ посетит ряд объектов и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

- Минобороны РФ заявило о нейтрализации в ночь на пятницу 53 беспилотников ВСУ над Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, Калмыкией и Азовским морем. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об уничтожении над регионом рано утром 13 украинских БПЛА.

- Суд в Ереване продлил на два месяца арест главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. Адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян заявила, что защита обжалует решение. Карапетян обвиняется в призыве к захвату власти в Армении.

- Три землетрясения магнитудой более 5 произошли в пятницу утром возле Северных Курил. Два из них ощутили на острове Парамушир силой до 2-3 баллов, тревога цунами не объявлялась. Ключевской вулкан на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Что произошло за день: четверг, 14 августа

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с Путиным

Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с Путиным

Трамп не надеется на немедленное прекращение огня после саммита на Аляске

По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется

По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется

ЕС рассчитывает принять 19-й пакет санкций в отношении РФ в сентябре

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

ЕС изучает варианты места возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });