Путин прибыл в Магадан, откуда отправится на Аляску

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магадан, где посетит ряд объектов и пообщается с губернатором региона Сергеем Носовым.

"Региональная поездка, город важный. Путин там неоднократно бывал, будучи премьером. В городе реализуются проекты по созданию комфортной среды для проживания", - сообщил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Планируется, что в рамках поездки президент ознакомится с рядом региональных объектов. В частности, главе государства покажут завод "Омега-Си" - предприятие по переработке и рафинированию рыбного жира с дальнейшим производством реэтерифицированного капсулированного рыбного жира в виде rTG. В России - это первый завод, производящий реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря - сардины и сельди. Объект построен по международным требованиям качества для производства.

Кроме того, Путин, как ожидается, посетит культурно-общественный центр парка "Маяк" - уникальное место многофункционального назначения, где представлена вся палитра направлений и особенных событий в общественной и культурной жизни города и области.

Также глава государства осмотрит спортивно-оздоровительный комплекс "Президентский".

Комплекс предназначен для организации учебно-тренировочного процесса, проведения межрегиональных, региональных, городских соревнований, в том числе по хоккею, фигурному катанию, плаванию, игровым видам спорта и единоборствам, для обеспечения организованных физкультурно-оздоровительных занятий различных социально-возрастных групп населения. Предусмотрена возможность массового катания на коньках.

В рамках поездки запланировано совещание под руководством Путина по тематике реализации мастер-плана развития Магадана.

Один из пунктов программы пребывания главы государства в регионе - возложение цветов к памятнику героям АЛСИБА. Мемориал посвящен подвигу пилотов Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии. Он увековечивает историю сотрудничества СССР и США, изображая момент рукопожатия советского и американского летчиков на фоне вертикально установленного крыла самолета.

В годы войны аэропорт Магадана играл ключевую роль в обеспечении материальных ресурсов воздушной трассы Аляска-Сибирь. Маршрут действовал с 1942 по 1945 годы между Фэрбенксом на Аляске и Красноярском и проходил через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в столице и посёлках Сеймчан, Берелех. Авиатрассу использовали для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу.

"Разумеется, (президент РФ - ИФ) пообщается с губернатором. Естественно, (...) с учетом географии нашей страны, президент никогда не выпускает возможности заниматься региональными делами. Затем он отправится уже на Аляску, приступит к российско-американским делам", - сказал Песков.