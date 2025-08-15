Ключевской вулкан на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан на Камчатке утром в пятницу выбросил столб пепла на высоту 8 км, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения Российской академии.

"Видео и спутниковые данные KVERT показывают, что взрывы подняли пепел на высоту до 7-8 км над уровнем моря, а пепловый шлейф простирается на 521 км к востоку от вулкана. Продолжается взрывное и эффузивное извержение вулкана на вершине. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда", - говорится в сообщении.

Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Ключевской начал извергаться в апреле 2025 года. После мощного землетрясения 30 июля его активность возросла: пепловые выбросы происходили по несколько раз в день, по склонам текла раскаленная лава.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.