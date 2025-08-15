Поиск

Третье за утро землетрясение произошло возле Северных Курил

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Еще одно землетрясение магнитудой более 5,0 произошло в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области в пятницу утром, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в пятницу 10:12 по сахалинскому времени (02:12 мск) с эпицентром в 127 км восточнее города Северо-Курильска (о. Парамушир), очаг залегал на глубине 10 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

На Парамушире сейсмическое событие ощутили силой до двух-трех баллов, тревога цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в Тихом океане возле Северных Курил зафиксированы два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,3, одно из них на Парамушире ощутили силой до трех баллов. Тревога цунами в обоих случаях не объявлялась.

Сахалинская область Северные Курилы землетрясение
