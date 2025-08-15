Китай подал жалобу в ВТО на ограничения Канады на импорт стали

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенных Канадой ограничений на импорт стали и стальную продукцию, говорится в сообщении министерства торговли КНР в пятницу.

Канада открыто игнорирует правила ВТО, вводя квоты на сталь и дискриминационные пошлины на продукцию с содержанием китайской стали, отмечается в заявлении. Эти действия расцениваются как проявление торгового протекционизма, сообщает агентство "Синьхуа".

Ограничительные меры не только нарушают законные права и интересы Китая, но и подрывают стабильность глобальных цепочек производства и поставок в сталелитейной отрасли.

В заявлении министерства говорится, что Китай выражает "серьезное недовольство и решительный протест против действий Канады".

Минторг КНР призвал Канаду немедленно исправить ошибочные действия, соблюдать основанную на правилах многостороннюю торговую систему и способствовать устойчивому улучшению китайско-канадских торгово-экономических отношений.