Встреча Трампа и Путина пройдет в формате "три на три"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет не тет-а-тет, как ожидалось изначально, а в формате "три на три", сообщает NBC News со ссылкой высокопоставленного чиновника Белого дома.

"К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф на сегодняшней встрече с Путиным и его советниками", - сказал он.

Затем это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сказал CNN, что Путина на встрече будут сопровождать глава МИД России Сергей Лавров и помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Затем, по словам Левитт, запланирована встреча уже в расширенном формате. В ней с американской стороны примут участие, в частности, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, глава Пентагона Пит Хегсет.

