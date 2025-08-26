Индия планирует развернуть масштабную систему противоракетной обороны за 10 лет

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Индийские власти намерены ввести в действие национальную систему противоракетной обороны в течение следующих 10 лет, заявил начальник штаба обороны Индии Анил Чаухан.

"Чаухан сказал, что, как ожидают в Индии, построенная собственными силами система ПРО заступит на службу в течение десятилетия", - информирует Bloomberg.

"Выступая на семинаре по новым технологиям и методам ведения боевых действий (...) Чаухан отметил, что противоракетный щит, названый "Сударшана-чакра" и похожий на израильский "Железный купол", будет защищать стратегические, гражданские и важные для нации объекты", - передает агентство.

По его словам, "Сударшана-чакра" должна будет засекать и сбивать вражеские ракеты и беспилотники.

15 августа индийский премьер Нарендра Моди, выступая в День независимости Индии, объявил о запуске проекта по "расширению, усилению и модернизации" системы обеспечения безопасности страны, с опорой на собственные ресурсы. По его словам, она войдет в строй к 2035 году, защитит важнейшие объекты, в том числе гражданские, позволит не только обороняться, но и наносить ответные удары.

В ночь на 7 мая военные Индии начали операцию "Синдур" и нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. При обмене ударами стороны использовали ракеты, беспилотники, истребители.

14 августа сообщалось, что власти Пакистана намерены сформировать ракетные войска в составе вооруженных сил страны.

Bloomberg отмечает со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира, что Индия – вторая после Украины страна мира по количеству импортируемых вооружений.