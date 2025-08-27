Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-июле снизилась на 1,7%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июле 2025 года сократилась на 1,7% относительно того же периода прошлого года - до 4,02 трлн юаней ($560 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Прибыль ведущих государственных промпредприятий снизилась на 7,5%, частных - выросла на 1,8%.

Прибыли компаний угольной промышленности упали на 55,2%, нефтегазовой - на 12,6%, химической - на 8%, текстильной - на 6,5%. В то же время у компаний агропромышленного сектора показатель вырос на 14,5%, автомобильной промышленности - на 0,9%, производителей цветных металлов - на 6,9%, компьютеров и коммуникационного оборудования - на 6,7%, электрооборудования - на 11,7%.

В июле прибыль крупных промпредприятий КНР уменьшилась на 1,5% г/г после спада на 4,3% в предыдущий месяц.