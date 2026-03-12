В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Кувейта заявило об обнаружении за сутки пяти ракет и семи беспилотников, сообщает в четверг "Аль-Джазира".

"За истекшие 24 часа кувейтские военные засекли пять баллистических ракет, четыре из которых были перехвачены и уничтожены. Одна упала там, где для населения опасности не было. Системы ПВО также обнаружили семь беспилотников, пять из них уничтожены", - цитирует телеканал заявление министерства.

Один беспилотник попал в жилой дом на юге страны, пострадали два человека. Еще один беспилотник был нацелен на международный аэропорт Кувейта, в результате чего воздушной гавани был нанесен небольшой ущерб.

Кроме того, БПЛА засекли и сбили над городом Эль-Хасаб в Омане. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.