Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби

Фото: Corbis via Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Священный Синод на заседании в четверг в Москве принял решение учредить русский православный приход в Абу-Даби.

С соответствующей просьбой к Синоду обратились русскоязычные верующие, проживающие в столице ОАЭ, сообщил журналистам спикер Русской православной церкви Владимир Легойда.

По его словам, патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X, на канонической территории которого располагаются Эмираты, дал свое согласие на учреждение в Абу-Даби русского православного прихода в юрисдикции Антиохийского патриархата и на строительство храма.

Приход решено назвать в честь Казанской иконы Божией Матери.

Пастырское окормление новообразованного прихода решением Синода поручено архимандриту Александру (Заркешеву), настоятелю храма святого апостола Филиппа в Шардже.