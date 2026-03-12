Поиск

Fitch повысило прогноз цены Brent в 2026 году до $70 за баррель

Прогноз для WTI увеличен до $65 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Fitch Ratings повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2026 году до $70 за баррель с ожидавшихся ранее $63 за баррель, марки WTI - до $65 за баррель с $58 за баррель, сообщило агентство.

Это обусловлено фактическим закрытием Ормузского пролива после начала конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики агентства предполагают, что остановка судоходства носит временный характер.

"Ограниченное повышение цен на нефть марок Brent и WTI в 2026 году отражает наше мнение о том, что закрытие пролива будет кратковременным, поскольку существуют веские стимулы к деэскалации или, по крайней мере, снижению прямых рисков для транзита, учитывая экономическую важность пролива", - сообщается в отчете Fitch.

"Мы ожидаем, что за нынешним скачком цен после открытия пролива последует падение до уровней, обусловленных рыночными факторами. Однако геополитическая премия за риск значительна, и существует неопределенность в отношении продолжительности конфликта и перебоев в поставках. Более длительное закрытие может привести к повышению прогноза среднегодовых цен на нефть и европейский газ", - пишут аналитики.

Оценка стоимости природного газа на голландском хабе TTF в текущем году была повышена из-за конфликта на Ближнем Востоке, холодной погоды и сокращения поставок из США. Пересмотр в сторону увеличения прогноза цен на американском Henry Hub на 2027-2028 годы отражает, в том числе, более высокий внутренний спрос.

Кроме того, аналитики добавили прогноз для стоимости углеводородов на 2029 год.

Хроника 28 февраля – 12 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
