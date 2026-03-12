Поиск

Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что иранские власти не намерены снимать перекрытие Ормузского пролива.

"Несомненно, по-прежнему необходимо использовать блокирование Ормузского пролива как инструмент давления", - приводит его слова агентство "Тасним".

Хаменеи также сказал, что все базы США в регионе следует немедленно убрать, иначе они подвергнутся новым ударам.

"Рекомендую странам региона как можно скорее закрыть американские базы. Мы продолжим атаки на вражеские базы в регионе", - сказал он.

Хаменеи отметил, что Иран верит в добрососедские отношения со странами региона, и что Тегеран намерен атаковать лишь американские военные объекты. Аятолла добавил, что Ирану нужно улучшать отношения с соседними странами.

"Некоторые из этих военных баз использовали против нас, и мы, как ранее ясно предупреждали, не наносим удары по странам, где расположены базы, а лишь по этим объектам. И впредь мы вынуждены будем продолжать такие действия, хотя по-прежнему считаем необходимой дружбу между нами и нашими соседями", - добавил верховный лидер.

При этом Хаменеи заявил, что для нормализации ситуации те, кто пострадал из-за действий противников Ирана, должны получить компенсацию.

"Мы попросим о компенсации от врага. Если мы не получим от него компенсацию, мы уничтожим их собственность, как они уничтожили нашу", - пояснил он.

Региональные СМИ отмечают, что Хаменеи не вел лично первое выступление на должности верховного лидера: его заявления в эфире телевидения зачитал ведущий.

Хроника 28 февраля – 12 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив США
Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

