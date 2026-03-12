Трамп ожидает хорошей прибыли для США от высоких цен на нефть

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - США добывают много нефти и потому хорошо заработают в период высоких цен на этот энергоресурс, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"США – с большим отрывом лидируют среди стран, добывающих больше всего нефти. Так что когда цены растут, мы зарабатываем много денег", - написал он в соцсети Truth Social.

При этом Трамп отметил, что для него в создавшейся ситуации "важнее всего остановить Иран, злую империю".

"Нельзя допустить, чтобы он получил ядерное оружие, разрушил Ближний Восток и весь мир", - считает президент США.