НАТО перебросила часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в четверг заявил, что альянсу пришлось направить часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток в рамках усиления безопасности из-за конфликта в ближневосточном регионе.

"Пришлось воспользоваться некоторыми нашими средствами ПВО, находящимися в подчинении Европейского командования ВС США, для защиты части наших союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря", - приводит CNN его слова со слушаний в комитете Сената США по делам вооруженных сил.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что данные средства ПВО перебросили на Ближний Восток, Гринкевич ответил утвердительно.