Поиск

НАТО перебросила часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в четверг заявил, что альянсу пришлось направить часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток в рамках усиления безопасности из-за конфликта в ближневосточном регионе.

"Пришлось воспользоваться некоторыми нашими средствами ПВО, находящимися в подчинении Европейского командования ВС США, для защиты части наших союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря", - приводит CNN его слова со слушаний в комитете Сената США по делам вооруженных сил.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что данные средства ПВО перебросили на Ближний Восток, Гринкевич ответил утвердительно.

НАТО США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НАТО перебросила часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

 ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби

 Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби

Fitch повысило прогноз цены Brent в 2026 году до $70 за баррель

Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

 Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

Трамп ожидает хорошей прибыли для США от высоких цен на нефть

В ООН сообщили, что 3,2 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за боевых действий

 В ООН сообщили, что 3,2 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за боевых действий

Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель

 Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 671 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8636 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });