ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

Последствия израильских ударов по Бейруту Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала предупреждение для гражданских лиц с призывом уйти как можно дальше от одного из зданий в центре Бейрута, поскольку, по версии ЦАХАЛ, здесь находятся объекты движения "Хезболла", которые необходимо атаковать.

"Срочное предупреждение жителям Бейрута, особенно для района Башура. Вы находитесь возле объекта, который принадлежит террористической организации "Хезболла", и против которой будет действовать ЦАХАЛ", - цитирует издание The Times of Israel обращение к жителям представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

Он отметил, что гражданским лицам нужно держаться от места будущего удара минимум на 300 м.

Издание отмечает, что это строение находится в центре ливанской столицы, возле бейрутского Университета Святого Иосифа; при этом ЦАХАЛ редко атакует иные кварталы, кроме расположенных на юге Бейрута, которые считаются оплотом "Хезболлы".

Также ранее ЦАХАЛ обнародовала призыв эвакуироваться обитателям южного бейрутского района Дахия.