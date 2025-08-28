Pernod Ricard в 2025 фингоду сократила выручку на 6% при выросшей на 10% чистой прибыли

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, по итогам 2025 финансового года сократила выручку на 5,5% из-за негативного влияния колебаний валютных курсов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка за год, который закончился 30 июня, составила 10,96 млрд евро по сравнению с 11,6 млрд евро годом ранее. В органическом выражении снижение показателя составило 3%.

Чистая прибыль выросла на 10% до 1,62 млрд евро.

Доходы Pernod Ricard в Северной и Южной Америке в прошлом фингоду уменьшились на 6%, в Европе - на 4%, в Азии и остальных регионах мира - на 7%.

Компания сохранила размер годовых дивидендов на уровне 4,7 евро на акцию.

В среднесрочной перспективе (2027-2029 фингоды) она ожидает органический рост выручки в диапазоне 3-6%.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает такие известные марки алкогольных напитков, как водка Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется в 160 странах.