Саудовские компании подписали с Сирией ряд меморандумов по нефтегазовому сотрудничеству

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Несколько саудовских компаний подписали с министерством энергетики Сирии шесть меморандумов о взаимопонимании, охватывающих сотрудничество в области разведки и разработки газовых месторождений, бурение, переработку газа, геофизические исследования и интерпретацию сейсмических данных, сообщает информационное агентство Саудовской Аравии.

Так, TAQA и ADES Holding оформили два документа, направленных на предоставление комплексных решений для разработки и управления нефтяными и газовыми месторождениями. Arabian Drilling Company подписала меморандум о взаимопонимании, охватывающий нефтепромысловые услуги, включая бурение, и техническое обслуживание. Arabian Geophysical and Surveying Company (ARGAS) достигла договоренности в области геофизического сотрудничества и геологических исследований.

В энергетическом секторе Saudi Electricity Company подписала меморандум о взаимопонимании, включающий производство, передачу и распределение электроэнергии, а также техническую и консультационную поддержку. Saudi Electricity Project Development Company договорилась о взаимодействии по инженерно-консультационным услугам и проектам, связанным с распределением электроэнергии.

Кроме того, ACWA Power подписала соглашение о проведении исследований и представлении предложений по проектам солнечной энергетики и систем накопления энергии мощностью до 1000 мегаватт, а также ветроэнергетики мощностью до 1500 мегаватт. Документ предусматривает оценку существующих сирийских электростанций, представление предложений по их восстановлению и модернизации, проведение технических исследований для оценки национальной сети и определения оптимального энергобаланса.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), нефтегазовая инфраструктура Сирии значительно пострадала в ходе вооруженного конфликта. До 2011 года страна производила около 400 тыс. баррелей нефти в сутки и экспортировала углеводороды, но в последние годы объемы добычи сократились более чем в 10 раз. Сирия остается импортозависимой по большинству видов топлива.